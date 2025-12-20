La Russie bombarde à nouveau le port ukrainien de Pivdennyi, dit Kyiv

La Russie a de nouveau bombardé samedi le port de Pivdennyi près d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le vice-Premier ministre ukrainien Oleksiy Kuleba sur la messagerie Telegram.
Des réservoirs ont été touchés, a-t-il précisé, accusant l'armée russe de prendre pour cibles les infrastructures civiles de la région.
Un tir de missile a fait huit morts vendredi sur ce terminal portuaire situé sur la mer Noire.
(Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)
