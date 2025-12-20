 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie bombarde à nouveau le port ukrainien de Pivdennyi, dit Kyiv
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 11:13

La Russie a de nouveau bombardé samedi le port de Pivdennyi près d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le vice-Premier ministre ukrainien Oleksiy Kuleba sur la messagerie Telegram.

Des réservoirs ont été touchés, a-t-il précisé, accusant l'armée russe de prendre pour cibles les infrastructures civiles de la région.

Un tir de missile a fait huit morts vendredi sur ce terminal portuaire situé sur la mer Noire.

(Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:05

    la Russie a une façon bien à elle de se venger (sur des civils) des revers (militaires) qu'elle subit, comme celui du sous-marin touché par un drone sous-marin

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank