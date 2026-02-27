La Russie annonce un cessez-le-feu local autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Un cessez-le-feu local est entré en vigueur vendredi près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, afin de permettre la réparation d'une ligne électrique externe, ont indiqué des responsables russes.

L'armée russe s'est emparée de la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, dans les premières semaines de son invasion à grande échelle de l'Ukraine à partir de février 2022.

La centrale ne génère pas d'électricité actuellement mais elle dépend du réseau électrique extérieur pour refroidir ses réacteurs et éviter un accident nucléaire.

La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement et régulièrement de mettre en péril la sécurité de la centrale en menant des attaques à proximité. Une trêve locale similaire avait été instaurée l'an dernier lorsque des lignes électriques avaient été coupées durant des semaines, contraignant le site à utiliser des groupes électrogènes diesel de secours.

Dans un communiqué, les autorités russes en charge de la centrale de Zaporijjia ont précisé que le cessez-le-feu avait été mis en place avec l'aide du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Les réparations de la ligne électrique externe dureront au moins une semaine, ont-elles ajouté, sans préciser si les niveaux de radiation étaient normaux.

La question de savoir à qui revient le contrôle et l'exploitation de la centrale nucléaire de Zaporijjia constitue l'un des points d'achoppement des pourparlers de paix entre Kyiv et Moscou, menés sous l'égide des États-Unis. Ces discussions, qui progressent lentement, doivent reprendre à Genève en mars.

(Reportage de Reuters ; rédigé par Mark Trevelyan, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)