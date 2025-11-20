 Aller au contenu principal
La Russie affirme avoir pris Koupiansk, l'Ukraine dément
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 21:32

(Actualisé avec armée ukrainienne)

La Russie a revendiqué jeudi la prise de la ville de Koupiansk, dans l'est de l'Ukraine, une information démentie par l'Ukraine.

"Les unités du groupement Ouest ont libéré la ville de Koupiansk et continuent d'anéantir les unités des forces armées ukrainiennes encerclées sur la rive gauche de l'Oskil", a déclaré le chef d'état-major de l'armée russe, Valéri Guérassimov, à Vladimir Poutine, qui s'est rendu selon le Kremlin à un "point de commandement des troupes Ouest".

L'officier a également affirmé que les forces russes contrôlaient 70% de la ville de Pokrovsk, dans le Donbass (est), et 80% de la ville de Voltchansk, dans l'oblast de Kharkiv (nord-est).

L'armée ukrainienne a démenti ces informations, déclarant que Koupiansk était sous le contrôle des forces de Kyiv.

"Les déclarations suggérant que 80% de Voltchansk et 70% de Pokrovsk ont été conquis sont également fausses", a déclaré l'état-major ukrainien dans un bulletin diffusé jeudi soir.

(Rédactions de Moscou et Kyiv, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
