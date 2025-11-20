La Russie affirme avoir pris Koupiansk, dans l'est de l'Ukraine

La Russie a revendiqué jeudi la prise de la ville de Koupiansk, dans l'est de l'Ukraine.

"Les unités du groupement Ouest ont libéré la ville de Koupiansk et continuent d'anéantir les unités des forces armées ukrainiennes encerclées sur la rive gauche de l'Oskil", a déclaré le chef d'état-major de l'armée russe, Valéri Guérassimov, à Vladimir Poutine, qui s'est rendu selon le Kremlin à un "point de commandement des troupes Ouest".

L'officier a également affirmé que les forces russes contrôlaient 70% de la ville de Pokrovsk, dans le Donbass (est), et 80% de la ville de Voltchansk, dans l'oblast de Kharkiv (nord-est).

L'armée ukrainienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

(Rédaction de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)