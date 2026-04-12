La Russie accuse l'Ukraine de violer la trêve pascale, rapportent les agences de presse russes

- Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que les soldats ukrainiens avaient violé la trêve pascale, et affirme que les forces russes observent l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur samedi.

Des civils, dont des enfants, ont été blessés par une attaque ukrainienne de drone sur l'oblast russe de Koursk, a rapporté le ministère cité par des agences de presse russes.

L'armée ukrainienne a déclaré samedi avoir recensé 469 violations par la Russie de l'accord de cessez-le-feu conclu à l'occasion de la Pâque orthodoxe.

(Version française Zhifan Liu)