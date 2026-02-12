La Russie a mené une vaste attaque de missiles et de drones contre l'Ukraine

(Actualisé avec précisions sur l'attaque et bilan)

La Russie a mené une vaste attaque de drones et de missiles contre l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, visant les systèmes énergétiques et blessant au moins sept personnes dans la capitale Kyiv et les villes de Dnipro et Odessa, ont déclaré des responsables.

"Des centaines de drones et de missiles balistiques ont pris pour cible les systèmes énergétiques, privant la population d'électricité, de chauffage et d'eau", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, dans un message publié sur X.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 24 missiles balistiques et 219 drones contre l'Ukraine au cours de la nuit.

Deux personnes ont été blessées lors d'une attaque "massive" contre Kyiv, a déclaré sur Telegram le maire de la capitale, Vitali Klitchko, ajoutant que des bâtiments résidentiels et non résidentiels avaient été touchés des deux côtés du Dniepr, le fleuve qui traverse la ville.

Des journalistes de Reuters ont entendu des explosions retentir dans la capitale.

Quatre personnes, dont un bébé et une fillette de quatre ans, ont été blessées lors d'une attaque de missile et de drone contre la ville de Dnipro et ses environs, dans le sud-est du pays, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Ganzha sur Telegram.

Une personne a été blessée lors d'une attaque de drones contre la ville d'Odessa, sur la mer Noire, qui a également endommagé une infrastructure et un immeuble d'habitation où un incendie s'est déclaré à un étage supérieur, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville, Serhi Lysak.

Il a ajouté qu'un incendie avait ravagé l'un des marchés de la ville et endommagé un supermarché.

Le gouverneur régional Oleh Kiper a pour sa part déclaré que des infrastructures énergétiques avaient été endommagées dans la région d'Odessa.

"Chaque frappe de ce type porte un coup aux efforts de paix visant à mettre fin à la guerre. La Russie doit être contrainte de prendre la diplomatie au sérieux et de désamorcer la situation", a déclaré Andrii Sybiha.

Les responsables ukrainiens ont rencontré leurs homologues russes à Abou Dhabi à plusieurs reprises depuis le début de l'année, sous la médiation des États-Unis, dans le cadre des initiatives américaines visant à mettre fin à la guerre.

Les pourparlers n'ont jusqu'à présent pas permis de résoudre les différends concernant la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et la Russie a poursuivi ses attaques, souvent concentrées sur les installations énergétiques ukrainiennes, en plein cœur d'un hiver rigoureux.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi que les États-Unis devaient exercer davantage de pression sur la Russie s'ils voulaient que la guerre prenne fin d'ici l'été.

(Ron Popeski et Valentyn Ogirenko; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)