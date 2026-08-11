La Russie a lancé une nouvelle salve de missiles contre Kyiv, dit l'Ukraine

La Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle salve de missiles contre la capitale ukrainienne Kyiv, provoquant des incendies dans le centre-ville, ont déclaré les autorités locales, sans faire état de victimes dans l'immédiat.
Des entrepôts ont été incendiés, a rapporté l'administration militaire de la ville de Kyiv, signalant qu'une personne a été blessée.
Les sirènes d'alerte ont retenti pendant une quarantaine de minutes. Plusieurs explosions ont été entendues.
Des équipes de secours ont été dépêchées dans un quartier du centre-ville, a dit le maire Vitali Klitschko.
Par ailleurs, la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a été attaquée par la Russie avec des missiles et des bombes, a déclaré le gouverneur régional, Ivan Fedorov, via la messagerie Telegram. Deux personnes ont été blessées et plusieurs bâtiments ont été endommagés, a-t-il indiqué.
(Ron Popeski; version française Jean Terzian)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer