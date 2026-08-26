La Russie a abattu 426 drones dans la nuit

La Russie a abattu 426 drones dans la nuit de mardi à mercredi, ont rapporté les agences de presse russes, citant le ministère de la Défense.

Ce chiffre comptabilise les drones abattus au-dessus des régions d'Ukraine contrôlées par la Russie.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)