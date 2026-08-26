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La Russie a abattu 426 drones dans la nuit
information fournie par Reuters•26/08/2026 à 06:39
La Russie a abattu 426 drones dans la
nuit de mardi à mercredi, ont rapporté les agences de presse
russes, citant le ministère de la Défense.
Ce chiffre comptabilise les drones abattus au-dessus des
régions d'Ukraine contrôlées par la Russie.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille
Raynaud)
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