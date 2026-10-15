En Cisjordanie occupée, la récolte des olives émaillée de violences de colons

Une Palestinienne récolte des olives dans le village de Rantes près de Ramllah, en Cisjordanie occupée, le 6 octobre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

Coquard à l'oeil et pansement au visage, l'agriculteur palestinien Abdellatif Bazzari raconte comment il a été blessé début octobre lors d'une attaque de colons dans son champ d'oliviers, qui a coûté la vie à son cousin.

C'est la peur au ventre qu'il est revenu pour finir la récolte, entamée plus tôt cette année en Cisjordanie occupée pour tenter d'éviter des agressions en hausse avant les élections législatives israéliennes.

"Je pense que le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'inquiète des résultats du scrutin et ne veut prendre aucune mesure à l'encontre des colons, car il espère obtenir leurs voix", estime cet homme.

"S'il perd, la situation s'améliorera", espère-t-il.

Derrière lui, des centaines d'oliviers s'étendent sur une petite plaine aux abords du village de Burqa, dans le nord de la Cisjordanie.

Si la date officielle a été fixée au 15 octobre dans le territoire palestinien, les cueilleurs s'activent depuis plusieurs jours.

Au-delà de leur importance économique majeure - environ 15% des recettes agricoles palestiniennes -, les olives constituent pour la population palestinienne un symbole de son attachement à la terre.

Vol de matériel

Abdellatif Bazzari raconte que le 7 octobre, une quinzaine de colons ont pénétré dans son champ, où il se trouvait avec sa famille. Ils les ont roués de coups avant que l'armée n'intervienne et tue son cousin Ali.

La femme du Palestinien Ali al-Bazzari, tué dans une attaque de colons en peline récolte des olives, étreint son corps dans un hôpital de la ville de Naplouse, le 7 octobre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

"Il s'est vidé de son sang sous cet olivier", dit-il, en désignant un arbre. Selon lui, l'armée israélienne a empêché une ambulance de lui porter secours.

De son côté, l'armée israélienne affirme que des soldats et des garde-frontières ont été déployés dans la zone après le signalement de "jets de pierres en direction d'un civil israélien, qui a été blessé".

Un commandant "a repéré un terroriste courant vers lui avec un objet suspect et l'a neutralisé", ajoute-t-elle.

Des dirigeants israéliens soulignent que des violences visent également les Israéliens.

Plus de 1.100 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée ou des colons depuis octobre 2023, tandis qu'une cinquantaine d'Israéliens ont péri dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires sur la même période, selon les chiffres des autorités des deux côtés.

Plusieurs Palestiniens interrogés par l'AFP assurent que les zones dangereuses pour la récolte des olives se sont multipliées ces dernières années, en lien avec l'extension des colonies sous l'impulsion du gouvernement Netanyahu.

Un Palestinien porte un sac rempli d'olives dans le the village de Rantes près de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 6 octobre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

"Ils ne veulent pas que nous plantions ou cultivions quoi que ce soit. Ils nous disent de rester dans nos villages, dans nos villes, de ne pas en sortir", déplore Abdellatif Bazzari.

D'après lui, des colons ont volé du matériel agricole lors de leur incursion sur ses terres, notamment des échelles et des bâches.

La saison des récoltes, qui dure plus d'un mois, est un événement social et culturel important pour les Palestiniens, qui se retrouvent dans les champs en famille ou entre amis, aux côtés d'ouvriers agricoles, pour participer à cette tâche, encore effectuée majoritairement à la main.

"Nuire économiquement aux Palestiniens"

Plus de 500.000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, au sein de colonies illégales au regard du droit international.

Les violences de colons y ont atteint une fréquence record selon les chiffres de l'ONU, avec six attaques par jour en moyenne entre janvier et juin, incluant passages à tabac, actes de vandalisme et incendies volontaires.

Des colons israéliens font face à une famille palestinienne, lle 13 octobre 2026 en Cisjordanie occupée en pleine récolte d'olives ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

La semaine dernière, des colons ont roué de coups un photographe de l'AFP qui effectuait un reportage sur la récolte.

Employé du ministère de l'Agriculture de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Fatafta indique que ses équipes ont déjà recensé cet automne 300 incidents impliquant des colons en lien avec la récolte des olives.

L'organisation israélienne de défense des droits humains Yesh Din fait état de 100 vols commis par des colons, des sacs de récolte dérobés ou des arbres pillés. Selon l'ONG, un quart de ces larcins se sont produits en présence de l'armée israélienne.

Elle estime que ces violences "s'inscrivent dans une politique israélienne poursuivant des objectifs clairs : empêcher la récolte des olives en Cisjordanie, nuire économiquement aux Palestiniens et les chasser de leurs terres".

Pour Mahmoud Fatafta, la campagne électorale israélienne renforce le sentiment d'impunité des colons.

"Les partis israéliens veulent montrer qu'ils sont durs envers les Palestiniens, qu'ils sont les maîtres de la Cisjordanie", dénonce-t-il.