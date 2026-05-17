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La Roma plane sur Rome, la Juve perd très gros
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 14:05

La Roma plane sur Rome, la Juve perd très gros

La Roma plane sur Rome, la Juve perd très gros

La Vieille Dame a fait son âge. C’est le grand perdant de ce multiplex dominical du côté de l’Italie. Battue chez elle par la Fiorentina (0-2), la Juventus perd sa place dans le Top 4 de Serie A à une journée du terme. Elle n’a ainsi plus son destin en mains pour espérer participer à la Ligue des champions la saison prochaine ; la faute notamment à un but de l’ancien parisien Cher Ndour et un bijou de Rolando Mandragora. Une C1 pour laquelle l’AS Rome a déposé une sérieuse candidature en dominant la Lazio dans un derby marqué par la double expulsion de Wesley et Nicollo Rovella (2-0). Mais le grand bonhomme du match se nomme Gianluca Mancini, auteur de deux coups de casque gagnants sur corner.

🟡🔴 | La Roma fait le break dans le DERBY ROMAIN, ça sent bon la qualification en Ligue des Champions ! 🇪🇺 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆#RomaLazio pic.twitter.com/sxpFTp4yXW…

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