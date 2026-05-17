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Grégory Lorenzi n’avait plus la force de continuer à Brest
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 14:24

Grégory Lorenzi n’avait plus la force de continuer à Brest

Grégory Lorenzi n’avait plus la force de continuer à Brest

L’heure de dire stop. Honnoré par le Stade brestois après l’annonce de son départ, Grégory Lorenzi a décidé de mettre fin à dix années de bons et loyaux services envers les Ty-Zefs . « J e pars avec un sentiment de bonheur, de plaisir et de fierté . Je tourne cette page sur un sentiment de mission accomplie et la tête haute, « Pen Huel » , en breton , s’est-il expliqué dans une interview accordée au Télégramme et Ouest France . Mentalement, je n’avais peut-être pas la force de continuer. (…) Aujourd’hui, j’ai l’impression que depuis un ou deux ans, les gens banalisent le fait que Brest soit encore en Ligue 1. (…) Je ne voulais pas faire l’année de trop. Je me suis dit que c’était le moment pour le club de repartir sur une nouvelle dynamique et pour moi de couper. »

Le grand saut vers l’OM ?

Le directeur sportif est désormais annoncé du côté de l’Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine. Pas l’objectif de départ, affirme-t-il : « J’étais dans l’optique de faire un break. Ce n’est pas parce que j’ai eu une opportunité que j’ai voulu partir. Il fallait vraiment que je puisse retrouver une nouvelle fraîcheur, soit en me ressourçant chez moi en famille, soit dans un nouveau projet. » Un grand défi pour le Corse, qui tentera d’y répondre sans renier ce qui a fait son succès dans le Finistère. « Si demain je change de club, je devrai m’adapter à son environnement, mais en gardant mes principes, les méthodes et la vision que j’ai construits ici . »

TB pour SOFOOT.com

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