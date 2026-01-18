 Aller au contenu principal
Municipales: Bayrou part officiellement en campagne pour un 3e mandat à Pau
information fournie par AFP 18/01/2026 à 19:06

François Bayrou à l'université d'été du MoDem, le 26 septembre 2025 à l'Isle-sur-la Sorgue (Vaucluse) ( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'ancien Premier ministre et maire sortant de Pau François Bayrou (MoDem) a officialisé dimanche sa candidature pour un troisième mandat à la tête de la ville béarnaise, convoitée par la gauche.

"Quand vous avez prouvé pendant 12 ans que vous respectiez intégralement, et bien au-delà, les engagements que vous avez pris, alors ça veut dire que vous respecterez les engagements que vous prendrez", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse, s'attardant longuement sur son bilan et notamment ses "réussites" en matière de sécurité.

L'édile de 74 ans, patron du MoDem, a également listé quelques points de son programme, souhaitant favoriser les "habitats partagés entre générations", faciliter la vie des "mamans seules" ou créer une "école du soir pour tout le monde".

L'élu, dont le passage à Matignon a été entaché par le vaste scandale de violences physiques et sexuelles au collège-lycée Notre-Dame de Bétharram (Pyrénées-Atlantiques), devra compter sur six adversaires déclarés aux municipales de mars 2026. Parmi eux, Jérôme Marbot (PS) pour l'union de la gauche (sans La France insoumise), qu'il avait déjà affronté et battu au second tour en 2020.

