La résurrection de la plus grande usine automobile britannique

Une pluie torrentielle s'abat sur l'immense usine Nissan de Sunderland et l'on comprend soudain pourquoi la campagne anglaise qui l'entoure est si verte. « J'espère que vous appréciez notre météo », ironise Paul McGinty, directeur de production sur le site de 36 hectares.

Inaugurée en 1986 par Margaret Thatcher, l'usine du constructeur automobile japonais, qui emploie 6 000 personnes (30 000 avec la chaîne logistique) et a produit 238 000 véhicules en 2023 pour une capacité de 400 000 unités par an, est la plus grande du secteur au Royaume-Uni. Elle pèse pour environ un tiers de la production nationale et fabrique toutes les deux minutes un Qashqai, « crossover » ( SUV compact) qui a été le modèle le plus vendu du pays en 2022.

Dehors, une dizaine d'éoliennes et de panneaux solaires installés sur des champs génèrent 20 % de l'électricité consommée par le site. À l'atelier presse, les gros rouleaux d'acier et d'aluminium arrivés par le port de Sunderland sont façonnés par les presses de 5,4 tonnes de la marque Tomatsu – dans un bruit assourdissant – afin d'être transformés en caisse et portes de véhicule. « Le Qashqai compte désormais une vingtaine de panneaux en aluminium qui remplace l'acier. Cela permet d'alléger le poids de la voiture de 60 kilogrammes et améliore donc ses émissions de carbone », explique Simon Garrington,