La République tchèque intéressée par l'initiative française sur la dissuasion "avancée" - Babis

La République tchèque souhaite discuter d'une éventuelle participation au projet français visant à étendre la dissuasion nucléaire à d'autres pays européens, a déclaré lundi le Premier ministre tchèque Andrej Babis.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré en mars que la France allait étendre son arsenal nucléaire tout en évoquant le concept de dissuasion "avancée" prenant en compte les intérêts des alliés européens.

Andrej Babis, dont le gouvernement est soutenu par l'extrême-droite, a déclaré que la République tchèque, pays membre de l'Otan, était intéressée par ces discussions, tout en soulignant que le processus prendrait du temps.

"Nous sommes intéressés par ces initiatives et nous devons en discuter les détails et chercher à y participer", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, ajoutant que le pays disposait d'entreprises et de capacités militaires susceptibles d'y participer.

Dans un message vidéo diffusé dimanche sur Facebook, Andrej Babis a dit souhaiter rejoindre l'initiative française, qualifiant la France de partenaire européen idéal.

L'Allemagne a mis en place un groupe de pilotage sur les questions de dissuasion nucléaire, tandis que le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que la Pologne menait des discussions sur le sujet avec la France et d'autres alliés européens.

Bien que la France et le Royaume-Uni disposent de l'arme nucléaire - les seuls en Europe occidentale - la plupart des pays européens dépendent surtout du parapluie nucléaire américain, pilier central de la sécurité transatlantique depuis des décennies.

Andrej Babis a déclaré que la République tchèque considérait toujours les États-Unis comme un allié et que cela ne changerait pas.

(Reportage Jan Lopatka, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)