La réponse subtile de Cristiano Ronaldo suite au cyberharcélement subi par João Neves

La réponse de mégalo. Le match nul entre le Portugal et la République démocratique du Congo a suscité des critiques envers un homme : Cristiano Ronaldo. Décevant pour son sixième Mondial, l’attaquant a oublié que le niveau Coupe du monde ne ressemblait pas à celui du championnat saoudien.

Toujours unis, vraiment ?

Au coup de sifflet final, João Neves a été interrogé sur la performance de son capitaine, déclarant que tout le monde était dans le même bateau dans la Seleção : « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C’est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres. » Ce message a provoqué une vague de cyberharcélement contre le joueur du PSG et sa compagne. Adepte des réseaux sociaux, CR7 a répondu à cette affaire tel un influenceur des Marseillais via un post et une story Instagram.…

MBC pour SOFOOT.com