La réponse des USA sera "considérable" en cas d'accord commercial entre le Canada et la Chine, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que la réponse des Etats-Unis à un accord commercial entre le Canada et la Chine serait "considérable".
"S'ils concluent un accord avec la Chine, nous ferons quelque chose de considérable", a dit Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. "Nous ne voulons pas que la Chine prenne le contrôle du Canada. Et s'ils concluent l'accord qu'il cherche à faire, la Chine prendra le contrôle du Canada."
Donald Trump a déclaré la semaine dernière qu'il imposerait des droits de douane de 100% au Canada si Ottawa concluait un accord commercial avec Pékin.
(Trevor Hunnicutt, rédigé par Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer