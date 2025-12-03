La rencontre russo-américaine à Moscou a été "relativement bonne", dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que la rencontre entre les délégations russe et américaine à Moscou mardi a été "relativement bonne".

Les Russes veulent "très fortement" conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré Donald Trump à des journalistes depuis le Bureau ovale.

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se sont entretenus mardi pendant cinq heures avec le président russe Vladimir Poutine, sans faire selon le Kremlin d'avancée majeure en vue d'un éventuel accord visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Ce qui va découler de cette rencontre, je ne peux pas vous le dire parce que le tango se danse à deux", a déclaré Donald Trump.

(Reportage de Steve Holland et Jeff Mason; version française Zhifan Liu)