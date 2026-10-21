La rencontre entre Witkoff et Zelensky a été "positive", selon Rubio

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré mercredi qu'il semblait que l'entretien entre l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le président ukrainien Volodimir Zelensky avait été "positif" et "sans surprises".

Volodimir Zelensky a rencontré mardi en Norvège Steve Witkoff dans l'espoir de relancer les relations bilatérales avec les Etats-Unis, qui se sont détériorées encore davantage depuis que le président américain Donald Trump a appelé à la démission du dirigeant ukrainien.

"(Steve Witkoff), armé de ces idées, pourra maintenant se rendre à Saint-Pétersbourg pour les partager avec la partie russe. Voyons si nous pouvons faire des progrès", a dit Marco Rubio aux journalistes.

Le chef de la diplomatie américaine se trouve actuellement en Inde, où il effectue une visite de deux jours.