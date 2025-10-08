La rencontre entre l'Argentine et Porto-Rico déplacé en Floride à cause de tensions à Chicago
La délocalisation c’est mal.
Alors qu’un match amical entre l’Argentine de Lionel Messi et Porto Rico, initialement prévu le 13 octobre devait se tenir à Chicago, la rencontre a été déplacée en Floride à cause des tensions politiques régnantes dans la métropole de l’Illinois.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer