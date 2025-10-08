 Aller au contenu principal
La rencontre entre l'Argentine et Porto-Rico déplacé en Floride à cause de tensions à Chicago
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 23:22

La rencontre entre l'Argentine et Porto-Rico déplacé en Floride à cause de tensions à Chicago

La rencontre entre l'Argentine et Porto-Rico déplacé en Floride à cause de tensions à Chicago

La délocalisation c’est mal.

Alors qu’un match amical entre l’Argentine de Lionel Messi et Porto Rico, initialement prévu le 13 octobre devait se tenir à Chicago, la rencontre a été déplacée en Floride à cause des tensions politiques régnantes dans la métropole de l’Illinois.…

LB pour SOFOOT.com

