La rencontre avec Poutine sera une "réunion de prise de contact", dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, prévue vendredi en Alaska, sera une "réunion de prise de contact" visant à exhorter la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Je vais donc parler à Vladimir Poutine et je vais lui dire : 'Vous devez mettre fin à cette guerre'", a déclaré le président américain à des journalistes, ajoutant penser qu'il aurait une conversation "constructive" avec son homologue russe.

Donald Trump a aussi indiqué qu'il parlerait avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.

(Rédigé par Trevor Hunnicutt et Nandita Bose à Washington ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)