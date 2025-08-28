 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La remise en cause par Trump de l'indépendance de la Fed fait peser un risque mondial, selon M. Rehn de la BCE
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 10:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'escalade des attaques du président Donald Trump contre la Réserve fédérale américaine pourrait avoir des répercussions substantielles et mondiales sur les marchés financiers et l'économie réelle, a déclaré Olli Rehn, responsable de la politique de la BCE, dans un discours prononcé jeudi.

L'incertitude entourant l'autorité monétaire la plus importante au monde, la Réserve fédérale, a augmenté cette année, car M. Trump a critiqué à plusieurs reprises son président Jerome Powell et a annoncé lundi qu'il renvoyait l'un de ses gouverneurs, Lisa Cook.

L'indépendance de la Fed est restée un principe inviolable depuis les années 1980, a déclaré le gouverneur de la banque centrale de Finlande.

"Aujourd'hui, cependant, ce principe est en train de vaciller sérieusement. Cela pourrait avoir des répercussions importantes et mondiales sur les marchés financiers et l'économie réelle", a déclaré M. Rehn.

Il a déclaré que les Européens devraient prendre des mesures pour renforcer la confiance mondiale dans l'euro en tant que monnaie sûre afin d'éviter une détérioration similaire de l'autonomie des banques centrales en Europe.

"Ce n'est pas une simple coïncidence si l'inflation dans la zone euro a atteint l'objectif de 2 %, c'est en fait lié à l'indépendance des décisions de la banque centrale", a-t-il déclaré.

Alors que la croissance de la zone euro s'est avérée plus résistante que prévu, M. Rehn a déclaré que l'inflation devrait ralentir en dessous de l'objectif de 2 % à court terme, en raison d'une énergie moins chère, d'un euro plus fort et d'un ralentissement de l'inflation dans le secteur des services.

"Au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, nous suivons de près la situation économique et nous nous tenons prêts à agir si nécessaire", a déclaré M. Rehn.

Banques centrales
BCE
Devises
Donald Trump
