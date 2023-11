La régularisation de travailleurs sans papiers est "une mesure de bon sens largement partagée", estime Elisabeth Borne

L'article 3 du projet de loi immigration cristallise les débats au Sénat, qui se penche à partir de lundi sur ce texte. "L'intention du gouvernement, ça n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre, des appels d'air" pour l'immigration illégale comme le dénonce la droite sénatoriale.

Elisabeth Borne, le 17 octobre 2023 à l'Assemblée nationale. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le Sénat se penche à partir de lundi après-midi 6 novembre sur le projet de loi immigration et les débats s'annoncent explosifs. L'article 3, qui prévoit un titre de séjour d'un an renouvelable pour les travailleurs en situation irrégulière employés dans des secteurs en pénurie de main d'oeuvre, cristallise une partie des débats. Les deux pans de la majorité, droite et centre, refusent notamment de s'accorder sur ce point.

La régularisation de travailleurs sans papiers est "une mesure de bon sens largement partagée" , a répondu lundi Élisabeth Borne. "L'intention du gouvernement, ça n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre, des appels d'air" pour l'immigration illégale comme le dénonce la droite au Sénat, et cette régularisation "ne doit pas dispenser les employeurs de réfléchir à l'attractivité de leurs emplois", a-t-elle indiqué sur France Inter.

"Il s'agit de permettre à des personnes qui sont sur notre territoire depuis des années, qui sont bien intégrées, qui travaillent depuis des années, de pouvoir être régularisées. Et je pense que beaucoup, y compris des employeurs, soulignent l'utilité de ce type d'article", a déclaré la cheffe du gouvernement.

Borne pas favorable à la suppression de l'AME

Autre sujet de ce projet de loi : l'Aide médicale d’État (AME). Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dit envisager de la "supprimer" pour "la transformer en aide médicale d'urgence". "Je ne suis pas favorable à une suppression de l'AME . Alors, après ça, on peut changer de nom. Mais le principe qu'on peut être soigné parce que ça renvoie à un enjeu de santé publique, je pense qu'il est important dans notre pays", a dit la Première ministre.

La "logique" de ce projet de loi maintes fois reporté, "c'est à la fois de pouvoir être plus efficace, d'éloigner plus vite ceux qui n'ont pas à être sur notre sol et en même temps de mieux intégrer ceux qui ont vocation à y rester", a résumé Élisabeth Borne.