La RD Congo dévoile sa liste pour la Coupe du monde

On connaît la liste des Léopards prêts à rugir outre-Atlantique. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a annoncé ce lundi les noms des 26 joueurs qu’il emmènera à la Coupe du monde. Avec seulement deux changements par rapport au groupe qui s’est imposé contre la Jamaïque (1-0) lors du barrage intercontinental de mars, le technicien français prône la stabilité et réitère sa confiance en ses cadres.

Les deux revenants parleront aux érudits de la Ligue 1, puisqu’il s’agit du globe-trotteur Gaël Kakuta (ex-RC Lens et Amiens SC) et de l’ancien Lorientais Gédéon Kululu. D’autres joueurs de notre beau championnat seront du voyage : les tout fraîchement qualifiés en Ligue des champions Chancel Mbemba et Ngal’ayel Mukau (LOSC), leur voisin lensois Arthur Masuaku, ainsi que Lionel Mpasi (Le Havre) et Nathanaël Mbuku (Montpellier).…

OC pour SOFOOT.com