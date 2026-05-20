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AJ Auxerre, le bordel interne qui a fini par exploser au grand jour
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 12:59

AJ Auxerre, le bordel interne qui a fini par exploser au grand jour

AJ Auxerre, le bordel interne qui a fini par exploser au grand jour

A peine son maintien validé en Ligue 1, l'AJ Auxerre vient d'effectuer un atterrissage brutal. La raison ? Une guerre ouverte entre le directeur sportif David Wantier et une large frange du public qui appelle désormais ouvertement à sa démission. Pas idéal pour préparer sereinement l'exercice 2026-2027. On fait le point.

La bouillante euphorie qui a accompagné le maintien aux forceps de l’AJ Auxerre en Ligue 1 dimanche dernier a vite été refroidie par les tensions internes qui ont cristallisé le club bourguignon tout au long de la saison. « On ne va pas bouder notre plaisir, mais on n’oublie pas non plus de se reconcentrer sur l’essentiel : #WantierOut », pouvait-on par exemple lire sur les forums de supporters. Hormis une banderole hostile déployée contre Lorient, les ultras ont plutôt fait le choix du soutien sans faille à Christophe Pélissier et son équipe, plutôt que d’aller au clash avec la direction, comme cela s’est notamment vu à Nantes ou à Nice. Une tactique qui s’est finalement révélée payante pour assurer le maintien, certes sur le fil, tout en évitant de faire imploser la machine en cours de route. La direction auxerroise a elle aussi plaidé l’union sacrée et le choix de maintenir Pélissier en place coûte que coûte s’est lui aussi avéré gagnant.

Cette ville est trop petite pour nous deux, cow-boy

Seulement le vernis a fini par se craqueler. Impossible d’entamer le prochain exercice sans une profonde remise en question, à commencer par celle d’un recrutement raté, obligeant l’entraîneur à bricoler des XI différents journée après journée pour faire face aux blessures à répétition et à l’absence quasi-totale de profondeur de banc. En interne, la cohabitation entre Pélissier (dont le contrat court encore un an) et sa direction sportive ne tient plus. Au point que le propriétaire de l’AJA, James Zhou, va convoquer les deux parties, en plus du président délégué Baptiste Malherbe, la semaine prochaine chez lui en Chine, où il est retenu pour des problèmes de visa, afin de faire le point.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

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