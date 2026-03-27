La qualité de la réalisation de Brésil-France fait jaser

Merci pour la qualité Netflix. Si la France a rendu une belle copie face au Brésil ce jeudi, quelque chose a sérieusement gâché la fête : la réalisation. Image dégradée, caméra centrale trop basse dans une enceinte de 65 000 places. Les téléspectateurs n’ont pas manqué de le faire savoir.

Sur le réseau X ou sur le live de So Foot, les téléspectateurs sont unanimes : on était en droit d’attendre mieux à quelques mois du Mondial. « Placement des caméras et qualité de l’image : c’est une production Temu ce match », assène l’un. « Avec une qualité d’image de 1990… Pourrie », tacle l’autre. « La réalisation c’est l’enfer, on ne voit jamais le match entre les ralentis et les gros plans à la con », conclut un dernier.…

AR pour SOFOOT.com