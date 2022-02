La protection contre la baisse avec les produits d’investissement

(Crédits photo : Unsplash - )

La famille des Produits de Bourse compte plusieurs branches. Celle des produits à effet de levier est la plus connue. Ces produits permettent d'investir avec un effet de levier et sont donc plus risqués qu'un investissement en direct sur le sous-jacent. La deuxième branche est celle des produits d'investissement. Ces produits sont en général moins risqués qu'un investissement en direct sur le sous-jacent. En effet, les Discounts, Bonus ou Bonus Cappés permettent à leur détenteur de réaliser un gain même en cas de baisse du marché, si celle-ci est modérée.

Les produits d'investissement répondent aux besoins d'un détenteur d'actions qui estime que le potentiel d'appréciation de son titre est limité à moyen terme. Prenons par exemple TotalEnergies. Le titre vaut actuellement 48,60 EUR. Pour une maturité 16/09/2022, les Produits de Bourse suivants sont disponibles dans la gamme Société Générale :

Le Discount 4L83S permet ainsi d'être remboursé au cours de l'action à maturité avec un maximum de 50 EUR. Le produit ayant une valeur 8,8 % inférieure au cours de l'action, il offre une protection partielle contre une éventuelle baisse du titre. Tant que l'action ne clôture pas en dessous de 45,75 EUR le 16/09/2022, le détenteur du Discount n'enregistrera pas de performance négative. En deçà de ce niveau, la baisse du produit restera inférieure à celle de l'action. Le Bonus Cappé 3L78S sera quant à lui remboursé à 55 EUR si l'action ne touche pas la barrière d'ici à la maturité. Dans le cas contraire, le remboursement du produit se fera au niveau de l'action.

Le Bonus fonctionne comme le Bonus Cappé mais son remboursement pourra être supérieur au niveau Bonus si l'action clôture au-dessus de 54 EUR à maturité, il n'a donc pas de performance maximale prédéfinie (cf. tableau ci-dessous).

Ces exemples de trois produits d'investissement répondent à des scénarios légèrement différents mais permettent tous de servir à l'investisseur une performance positive même en cas de stagnation ou de baisse modérée de l'action. En revanche, dans le cas d'une forte hausse de l'action sur la période, leur performance restera inférieure à celle d'un investissement en direct sur le sous-jacent.