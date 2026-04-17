La promesse de Kylian Mbappé après l'élimination du Real Madrid
Kylian Mbappé sort du silence , près de 24 heures après l’élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions. L’international français a partagé sa frustration sur ses réseaux sociaux jeudi soir : « Nous avons tenté jusqu’à la fin, mais ce n’était pas suffisant. C’est décevant d’être éliminé d’une compétition aussi importante, mais il faut se tourner vers l’avenir. Nous devons sérieusement nous remettre en question pour éviter à nouveau ce genre de déception. »
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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