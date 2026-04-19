La prochaine journée de Ligue 1 sera diffusée en clair

Plus d’excuse pour snober la Ligue 1 !

Bonne nouvelle pour ceux qui auraient fait le choix de ne pas souscrire à un abonnement à Ligue 1+ : la prochaine journée du championnat de France, la 31 e en l’occurrence, sera diffusée en clair par le diffuseur principal. Seul Lyon-Auxerre, retransmis par BeIN Sports, ne sera donc pas gratuit. L’objectif est simple : Ligue 1+ souhaite attirer de nouveaux abonnés, en prévision de la saison à venir, et compte donc sur ce week-end comme un week-end promotionnel afin de séduire ceux qui ne le sont pas encore. « C ‘est une première dans l’histoire de la Ligue 1. L’idée est de faire découvrir au plus grand nombre Ligue 1+ dans la perspective de la saison prochaine. Il y a les matches, mais aussi les magazines, le multiplex. La plateforme sera en clair de vendredi à dimanche minuit » , a déclaré Jérôme Cazadieu, directeur éditorial et marketing de LFP Media, au journal L’Équipe .…

AL pour SOFOOT.com