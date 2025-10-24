« La probabilité est élevée » : Moody’s va-t-elle à nouveau dégrader la France ?

Les agences de notation Fitch et S & P ont déjà rétrogradé la France à A+ ces dernières semaines. Moody's doit rendre son verdict ce vendredi 24 octobre, alors que le budget a commencé son chemin de croix au Parlement.

L'agence pourrait suivre ses deux concurrentes en dégradant la France à A1 (l'équivalent d'A+ pour les autres). Claudia Panseri, directrice des investissements chez UBS, analyse cette folle spirale française.

Le Point : Quelle est la probabilité de dégradation de la note de la France par Moody's ?

Claudia Panseri : La probabilité est élevée. Les autres agences de notation ont déjà dégradé la note de la France. À la situation politique critique s'est ajoutée la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de la préparation du budget. Les marchés financiers l’ont d’ailleurs déjà intégré depuis plusieurs mois : nous n’avons pas assisté à un élargissement notable des spreads ou à un mouvement sur les actions lors de la dégradation par S & P le 17 octobre. Il n’y aura sans doute pas de mouvement sur les marchés.

Comment l'expliquer ? Beaucoup d'experts disaient pourtant que le passage en catégorie A aurait des conséquences à cause