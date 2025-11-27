 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La presse allemande signe la fin du mythe Neuer
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 14:34

La presse allemande signe la fin du mythe Neuer

La presse allemande signe la fin du mythe Neuer

Oups, he did it again

Si le Bayern s’en sort sans procès après la fin de son invincibilité , un homme, un seul, se retrouve dans le viseur des médias allemands : Manuel Neuer . Impliqué sur deux des trois buts encaissés à Londres, le capitaine bavarois a d’abord été devancé par Timber sur corner avant de se trouer complètement sur la contre-attaque conclue par Martinelli dans le but vide.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • C’est l’heure de la dernière chance pour Arne Slot
    C’est l’heure de la dernière chance pour Arne Slot
    information fournie par So Foot 27.11.2025 14:53 

    L’ultime ultimatum. Après une (nouvelle) lourde défaite ce mercredi en Ligue des champions à domicile face au PSV Eindhoven (1-4), Liverpool est dos au mur . Les Reds ont perdu neuf de leurs douze derniers matchs, et se retrouvent « dans la merde » , comme l’a ... Lire la suite

  • Mbappé va pouvoir jouer en Ligue Europa
    Mbappé va pouvoir jouer en Ligue Europa
    information fournie par So Foot 27.11.2025 12:42 

    Une première dans sa carrière. Trois semaines après avoir chuté contre l’Étoile rouge de Belgrade (1-0), le LOSC reçoit le Dinamo Zagreb ce jeudi soir. Actuellement 19 e au classement général de Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio se devront de se racheter ... Lire la suite

  • Viti, c'est toi le boss
    Viti, c'est toi le boss
    information fournie par So Foot 27.11.2025 12:35 

    D'un triplé lumineux – sans délaisser son influence titanesque sur le jeu – Vitinha a guidé le PSG vers la victoire contre Tottenham. Et si le petit milieu portugais était le seul indispensable dans le système construit par Luis Enrique ? « Pour moi, le meilleure ... Lire la suite

  • Diego Simeone dévoile son plan après la victoire du Cholismo contre l'Inter
    Diego Simeone dévoile son plan après la victoire du Cholismo contre l'Inter
    information fournie par So Foot 27.11.2025 12:34 

    Le Cholismo se porte bien, merci pour lui. En battant l’Inter dans les dernières minutes, l’Atlético de Madrid a fait la fameuse bonne opération comptable en se plaçant à la 4 e place en Ligue des champions .… VM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank