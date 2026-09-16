La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite que le Canada devienne le premier membre associé de l'Union européenne

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(Article complété avec des citations de von der Leyen, des détails et du contexte)

par Julia Payne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi qu’elle souhaitait ouvrir la voie à une adhésion du Canada en tant que premier «membre associé »de l’UE , dans le cadre d’un changement de cap politique majeur s’inscrivant parallèlement à des projets visant à forger de nouveaux liens dans « un monde ouvertement hostile ».

Les députés européens lui ont réservé une ovation debout après qu’elle eut formulé cette proposition, puis elle s’est approchée pour embrasser le Premier ministrecanadien Mark Carney ,qui se trouvait au Parlement européen à Strasbourg pour écouter son discours.

« J’ai dit que nous devions de toute urgence repenser nos partenariats. Je souhaiterais donc travailler avec vous pour ouvrir la voie au Canada afin qu’il devienne le premier membre associé de l’UE », a déclaré Mme von der Leyen.

« L'EUROPE ET LE CANADA CROIENT EN LA DÉMOCRATIE »

L’UE et le Canada « voient le monde avec les mêmes yeux: de l’intelligence artificielle au changement climatique, de l’Arctique à la géopolitique. Et nous avons fait front commun: sur l’Ukraine, sur la défense, sur les matières premières et sur les chaînes d’approvisionnement », a déclaré Mme von der Leyen devant l’assemblée.

« Mais surtout… l’Europe et le Canada croient en la démocratie », a-t-elle ajouté.

De nouveaux partenariats étaient nécessaires « face à la froide fragilité du monde d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Le bloc des 27 pays est confronté à la guerre à ses frontières, avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En matière de commerce et sur d’autres questions, il fait également face à une rude concurrence de la part de l’administration du président américain Donald Trump et d’une Chine de plus en plus affirmée.

Ce sera aux États membres de l’UE de décider si la proposition de Mme von der Leyen sera mise en œuvre.

L’UE s’est historiquement opposée à ce type d’alliances souples dépourvues de statut juridique. Les États membres de l’UE avaient réagi sans grand enthousiasme à la proposition allemande , présentée en mai, visant à accorder à l’Ukraine un statut de membre associé comme tremplin vers une adhésion à part entière.

Un diplomate européen s’est dit surpris mercredi par la proposition d’Ursula von der Leyen, affirmant que « personne ne sait vraiment ce que cela signifie ». Il a ajouté que certains craignaient que la présidente de la Commission européenne « fasse des promesses excessives qu’elle ne pourra pas tenir ».

De plus, des obstacles importants subsistent pour intensifier les échanges commerciaux. Mark Manger, professeur d’économie politique et d’affaires internationales à l’université de Toronto, a déclaré que les responsables de l’UE étaient frustrés par le refus du Canada d’ouvrir deux secteurs qu’il protège à grands frais: les télécommunications et le secteur laitier.

« UNE ALLIANCE UNIQUE »

Le Canadien Carney a été chaleureusement applaudi par les députés européens à son arrivée au Parlement.

Il a déclaré en début de semaine que le Canada recherchait une « alliance unique » avec l’UE, mais pas l’adhésion. Il prononcera son propre discours devant le Parlement européen jeudi .

Le voyage de M. Carney en Europe fait suite à une rupture historique des relations entre le Canada et les États-Unis après l’échec des négociations commerciales le mois dernier, qui a déclenché une série de mesures tarifaires de rétorsion.

Il s’est engagé à doubler le volume des échanges commerciaux du Canada avec les pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie, alors que le pays s’éloigne de son voisin du sud dans le contexte d’une guerre commerciale de plus en plus acrimonieuse.

M. Carney a déclaré mardi que des discussions plus approfondies débuteraient lors du sommet Canada-UE qui se tiendra à Montréal fin octobre.

« Nos relations avec l’UE se sont resserrées, en particulier au cours de la dernière année et demie », a déclaré à Reuters la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand.

Dans son discours de mercredi, Mme von der Leyen a indiqué que l’UE et le Canada collaboreraient dans tous les secteurs.

« Nous travaillerons sur la fabrication intelligente. Nous créerons une alliance technologique. Nous intégrerons nos bases industrielles de défense. Nous ferons de l’Arctique un projet commun phare », a-t-elle déclaré.

« Les partenariats constituent un choix stratégique pour l’Europe. Mais ils répondent également à la fracture au sein du système international fondé sur des règles », a-t-elle ajouté.

Mme von der Leyen a précisé: « Il s’agit d’un partenariat qui ne vise personne en particulier. »