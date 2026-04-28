La première mine de lithium d'Europe destinée au marché des batteries entre en activité en Finlande

Le géant minier sud-africain Sibanye Stillwater investit dans le projet depuis 2022 et détient désormais près de 80% des parts de Keliber, première exploitation minière de lithium d'Europe ( AFP / Phill Magakoe )

Des camions chargés de roches concassées et de minerai sillonnent un paysage de cratères dans l'ouest de la Finlande, où la première exploitation minière de lithium d'Europe, destinée à la production de batteries pour les voitures électriques ou les smartphones, a démarré fin février.

Des nuages de poussière flottent au-dessus de la mine à ciel ouvert de Syväjärvi, située dans la petite commune de Kaustinen, où du minerai de spodumène, contenant environ 1% d'oxyde de lithium, est extrait en cette journée ensoleillée de fin avril.

"C'est la première mine de lithium en Europe" à des fins technologiques, dit à l'AFP Hannu Hautala, directeur de l'exploitant minier Keliber.

Investissement de 783 millions d'euros, le projet doit permettre de produire de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie, un composant essentiel à la fabrication de produits tels que les véhicules électriques et les smartphones.

"Cela renforce l'indépendance vis-à-vis des importations en provenance, par exemple, des pays asiatiques et de l'Australie", explique M. Hautala.

La mine devrait être pleinement opérationnelle d'ici deux ans. Des camions transporteront le minerai vers une toute nouvelle usine de concentration. Là sera produit un concentré sableux ensuite acheminé vers une raffinerie pour fabriquer de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie.

"L'hydroxyde de lithium sera destiné à l'industrie européenne des batteries", précise M. Hautala, qui ne souhaite pas dévoiler le nom de ses clients à ce stade.

- Six autres sites prévus -

S'il existe des réserves de lithium au Portugal, Keliber est la première entreprise en Europe à disposer de l'ensemble de la chaîne de production, de la mine à l'usine de concentration et à la raffinerie dans un rayon de 43 kilomètres, explique Hannu Hautala.

Le sous-sol finlandais recèle certaines des plus importantes réserves de lithium d'Europe, souligne auprès de l'AFP Bo Langbacka, spécialiste au centre de recherche géologique de Finlande.

"Il existe un type spécifique de granit dans cette région, qui recèle ce minerai, le spodumène", ajoute-t-il. Selon lui, d'autres entreprises ont probablement aussi commencé à prospecter ce minerai.

Le géant minier sud-africain Sibanye Stillwater investit dans le projet depuis 2022 et détient désormais près de 80% des parts, tandis que la société publique finlandaise Finnish Minerals Group en détient 20%.

Le reste est détenu par un groupe d'actionnaires finlandais.

Le patron de Sibanye Stillwater, Richard Stewart, a déclaré à l'AFP que cette "mine assez petite" était "très, très importante pour l'entreprise" d'un point de vue technologique et stratégique, représentant le premier investissement majeur de la société en Europe.

Le projet Keliber s'étend sur 500 kilomètres carrés et, outre la mine de Syväjärvi, six autres sites miniers sont prévus dans cette région entourée de vastes zones humides asséchées utilisées pour la production de tourbe et de forêts.

Dans la ville voisine de Kaustinen, qui compte un peu plus de 4.000 habitants, les sentiments à l'égard de ce projet à grande échelle sont mitigés, dit à l'AFP Pilvi Jarvela, professeure de musique.

"Du point de vue de l'emploi, cela a été positif", dit-elle, "mais bien sûr, les gens s'inquiètent de l'impact environnemental".

- "Cristaux de sucre blanc" -

Quelque 300 personnes seront employées à terme pour l'exploitation, a déclaré M. Hautala.

L'activité était clairsemée, en cette journée de fin avril, autour de la raffinerie de lithium, dont la construction est en phase d'achèvement.

Des essais avec de l'eau ont débuté, explique Sami Heikkinen, directeur technique de la raffinerie.

Si tout se passe "comme prévu", "nous emballerons les premiers sacs à la fin de cette année", ajoute-il, expliquant que le produit final ressemblera à des "cristaux de sucre blanc", conditionnés dans des sacs de 500 ou 1.000 kg, prêts à être transportés soit dans des conteneurs maritimes, soit par camion.

Une fois que la raffinerie sera opérationnelle, environ 15.000 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie seront produites chaque année.

Selon M. Langbacka, cela représente environ 10% de la demande européenne en lithium, ce qui signifie que les importations de lithium chinois continueront de jouer un rôle central alors que l'Europe cherche à accélérer l'électrification des véhicules.