 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La première compo de Habib Beye avec l'OM
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 20:13

La première compo de Habib Beye avec l'OM

La première compo de Habib Beye avec l'OM

Son choix est fait. Il est trop tôt pour faire un choix. Pour sa première sortie avec l’OM, Habib Beye a choisi un onze différent de la dernière compo de Pancho Abardonado contre Strasbourg (2-2) la semaine dernière. Igor Paixão et Arthur Vermeeren intègrent le onze , pas Bilal Nadir et Pierre-Emerick Aubameyang. Il s’agit du premier match du milieu belge depuis son entrée contre le Paris FC (2-2) fin janvier, et sa première titularisation depuis la victoire olympienne contre Monaco (1-0) mi-décembre.

🅒🅞🅜🅟🅞 #SB29OM ⚔️ Le premier 1️⃣1️⃣ de départ du 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour la 23ème journée de @Ligue1 ⚡️ Coup d'envoi à 20h45 pic.twitter.com/v3QFpSgvO9…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank