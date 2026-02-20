La première compo de Habib Beye avec l'OM

Son choix est fait. Il est trop tôt pour faire un choix. Pour sa première sortie avec l’OM, Habib Beye a choisi un onze différent de la dernière compo de Pancho Abardonado contre Strasbourg (2-2) la semaine dernière. Igor Paixão et Arthur Vermeeren intègrent le onze , pas Bilal Nadir et Pierre-Emerick Aubameyang. Il s’agit du premier match du milieu belge depuis son entrée contre le Paris FC (2-2) fin janvier, et sa première titularisation depuis la victoire olympienne contre Monaco (1-0) mi-décembre.

🅒🅞🅜🅟🅞 #SB29OM ⚔️ Le premier 1️⃣1️⃣ de départ du 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour la 23ème journée de @Ligue1 ⚡️ Coup d'envoi à 20h45 pic.twitter.com/v3QFpSgvO9…

UL pour SOFOOT.com