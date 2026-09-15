La Poste: les services en bureau "perturbés" mardi par un "incident informatique", désormais "résolu"

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Les services en bureau de poste comme le dépôt ou le retrait de colis ont été perturbés pendant "deux heures" environ mardi matin à la suite d'un "incident informatique", désormais "résolu", a indiqué La Poste à l'AFP, confirmant une information de TF1.

"Nos services en bureau de poste sont actuellement perturbés suite à un incident informatique", pouvait-on lire mardi à la mi-journée sur le site du groupe public. "Les guichets automatiques bancaires et nos services en ligne restent disponibles", était-il précisé.

D'après TF1info, la paralysie de certains services dans les bureaux de poste, comme l'achat de timbres sur des automates, est survenue à la suite d'une "mise à jour qui aurait dû s'effectuer dans la nuit de lundi à mardi" et qui était en cours mardi matin.

Contacté par l'AFP, le groupe La Poste n'a pas commenté l'origine de l'incident mais a assuré qu'il était "résolu" à la mi-journée.