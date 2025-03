La poste danoise arrête de distribuer du courrier, supprime un tiers de ses effectifs

( AFP / PAUL J. RICHARDS )

La poste danoise a annoncé jeudi qu'elle allait cesser de distribuer le courrier au 31 décembre 2025 et supprimer un tiers de ses effectifs, à cause de la numérisation et la chute drastique du nombre de lettres.

"À la fin de l'année, PostNord distribuera sa dernière lettre (...) pour se concentrer sur son rôle de fournisseur de colis préféré des Danois", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Cette restructuration de l'activité de l'opérateur va entraîner la suppression de 1.500 postes sur les 4.600 que compte le groupe au Danemark.

PostNord justifie la réorganisation en notant que le nombre de lettres distribué a diminué de plus de 90% depuis 2000.

"En 2024, le nombre de lettres a chuté de plus de 30% par rapport à l'année précédente et la tendance ne fait que se poursuivre", est-il écrit.

PostNord avait perdu l'an dernier la prérogative de distribuer le courrier dans l'ensemble du pays, et la subvention allant avec, lors de la libéralisation du marché.

Le distributeur DAO, qui a remporté l'an dernier le marché pour la distribution du courrier des services publics, s'est dit prêt à renforcer son service de distribution de lettres.

"On peut donc encore envoyer et recevoir des lettres dans toutes les régions du pays", a rassuré le ministre des Transports Thomas Danielsen auprès de l'agence de presse locale Ritzau.

A travers l'Europe, beaucoup de services postaux sont à la peine, conséquences notamment de la numérisation croissante. La poste allemande, Deutsche Post, a annoncé jeudi son intention de supprimer 8.000 emplois en Allemagne afin de réduire ses coûts.