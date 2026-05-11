La Pologne veut savoir comment un ex-ministre en fuite a pu quitter la Hongrie pour les USA

La Pologne va chercher à savoir comment un ancien ministre recherché pour abus de pouvoir a pu quitter la Hongrie pour les États-Unis, a déclaré lundi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Varsovie voulant traduire Zbigniew Ziobro devant la justice.

Ce dernier, un ancien ministre de la Justice, et son adjoint, Marcin Romanowski, avaient obtenu l'asile en Hongrie lorsque le Premier ministre populiste et pro-russe Viktor Orban était encore au pouvoir.

Mais après la défaite de ce dernier le mois dernier face à son rival pro-européen Peter Magyar - qui a prêté serment comme Premier ministre il y a deux jours - Varsovie avait bon espoir de ramener les deux hommes en Pologne pour leur demander des comptes.

Le départ pour les Etats-Unis de Zbigniew Ziobro décontenance d'autant plus le gouvernement polonais que le passeport de l'ancien ministre lui avait été retiré. Tout comme celui de Marcin Romanowski, dont personne ne sait où il se trouve présentement.

"Nous demanderons tant aux États-Unis qu'à la Hongrie de nous fournir les fondements juridiques et factuels sur lesquels Zbigniew Ziobro a quitté le territoire hongrois", a dit à Reuters le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Maciej Wewior.

"Et plus précisément, quel document lui a permis de franchir la frontière et lui a donné le droit d'entrer aux États-Unis (...) Nous espérons que cette situation sera résolue et qu'elle n'affectera pas les très bonnes relations entre les États-Unis et la Pologne."

L'ambassade des États-Unis à Varsovie et le ministère hongrois des Affaires étrangères n'ont pas immédiatement répondu à des demandes de commentaires.

Zbigniew Ziobro a confirmé dimanche à la chaîne de télévision privée polonaise TV Republika qu'il se trouvait aux États-Unis.

La chaîne, un soutien affiché du parti nationaliste Droit et Justice (PiS) qui a été au pouvoir entre 2015 et 2023 (et entre 2005 et 2007) avec Zbigniew Ziobro ministre de la Justice entre 2017 et 2023, a déclaré que ce dernier travaillerait pour elle en tant que commentateur politique.

Zbigniew Ziobro est l'architecte des réformes judiciaires qui, selon l'Union européenne, ont réduit l'indépendance judiciaire en Pologne.

Il est notamment accusé d'avoir orchestré des détournements de fonds et participé à l'achat illégal du logiciel espion israélien Pegasus, ensuite utilisé pour surveiller des opposants politiques. Il encourt 25 ans de prison.

Son immunité parlementaire avait été levée par le parlement polonais en novembre 2025, conduisant Zbigniew Ziobro à quitter en janvier 2026 la Pologne pour la Hongrie, où Viktor Orban lui a accordé l'asile politique.

(Alan Charlish, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)