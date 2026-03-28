La Pologne prolonge ses contrôles aux frontières

La Pologne va prolonger de six mois les contrôles le long de ses frontières avec deux autres pays membres de l'Union européenne, l'Allemagne et la Lituanie, a annoncé samedi le ministère polonais de l'Intérieur.

La Pologne avait rétabli ces contrôles à titre temporaire en juillet dernier, dans le sillage d'autres pays européens désireux de freiner les flux migratoires illégaux.

"Cette décision est due à la nécessité d'agir contre les migrations illégales et d'assurer la sécurité intérieure", a dit le ministère dans un message posté sur le réseau social X.

Les contrôles resteront en vigueur jusqu'au 1er octobre, a-t-il ajouté.

(Marek Strzelecki, version française Gilles Guillaume)