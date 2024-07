La Pologne demande à l'Allemagne de devenir un "pays leader" pour la sécurité européenne

L'Allemagne et la Pologne veulent assumer un rôle de leader dans la région de la Baltique dans le cadre de l'Otan et dans la protection du flanc oriental de l'UE.

Olaf Scholz et Donald Tusk à Varsovie, en Pologne, le 2 juillet 2024. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

L'Allemagne doit faire partie des pays "leader" en matière de sécurité européenne commune, notamment sur le flanc est de l'union, a déclaré mardi 2 juillet le Premier ministre polonais Donald Tusk, durant des consultations intergouvernementales entre les deux pays à Varsovie.

Il s'agit d'une première rencontre dans ce format, après huit ans marqués par un discours anti-allemand du précédent pouvoir nationaliste populiste et par de nombreux différents entre l'Allemagne et la Pologne, deux pays dont l'histoire commune, notamment celle de la Seconde guerre mondiale, a connu des moments des plus tragiques.

"La sécurité de la Pologne est aussi celle de l'Allemagne"

"Je ne peux pas imaginer que l'Allemagne ne devienne pas le pays leader en matière de sécurité commune européenne, y compris polonaise", a dit Donald Tusk, à la tête d'une nouvelle coalition gouvernementale pro-européenne, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz.

"La Pologne, l'une des plus grandes victimes de la Seconde Guerre mondiale, et l'Allemagne, l'auteur de ces destructions, de cette tragédie de la Seconde Guerre mondiale, devraient aujourd'hui, en tant que nations européennes libres et démocratiques, collaborer efficacement pour garantir la sécurité de l'Europe ", a souligné Donald Tusk, ancien chef du Conseil européen.

De son côté le chancelier allemand a souligné que "la sécurité de la Pologne est aussi celle de l'Allemagne. Cela signifie précisément que nous (la Pologne et l'Allemagne, ndlr) voulons assumer un rôle de leader dans la région de la Baltique dans le cadre de l'Otan et dans la protection du flanc oriental de l'UE."

Les deux chefs de gouvernement ont insisté sur la nécessité d'une proche coopération et coordination dans le domaine de la défense européenne entre tous les pays de l'UE, ainsi que dans la lutte contre l'immigration illégale.