La Pologne arrête deux Ukrainiens et trois Biélorusses soupçonnés d'espionnage
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 16:19

La Pologne a arrêté deux Ukrainiens et trois Biélorusses accusés d'avoir agi sur ordre de services de renseignement étrangers, ont déclaré vendredi les procureurs polonais, alors que Varsovie met en garde contre des tentatives russes de déstabilisation des pays soutenant Kyiv.

Les suspects, les Ukrainiens Oleksandr S. et Sofia Ch., une minuere, ainsi que les Biélorusses Viktoryia M., Anton M. et Ouladzimir U., ont été arrêtés les 25 et 26 novembre par la police et les services spéciaux, ont indiqué les procureurs polonais dans un communiqué.

Leurs activités présumées consistaient à photographier et à transmettre des images d'infrastructures et de lieux critiques pour la sécurité nationale en 2024 et au début de 2025, ont-ils ajouté.

"Pour ces tâches, les suspects ont été payés en cryptomonnaies", précisent les procureurs.

En Pologne, l'espionnage est passible d'une peine de 5 à 30 ans de prison.

Trois des suspects ont été placés en détention provisoire pour trois mois, tandis que Sofia Ch. a été envoyée dans un centre de détention pour mineurs.

Le Biélorusse Ouladzimir U. s'est vu interdire de quitter la Pologne. Il n'a pas été arrêté en raison de son mauvais état de santé.

"L'enquête porte sur l'implication d'individus (...) dans des activités de renseignement étranger contre la République de Pologne entre mars 2024 et février 2025 à Rzeszow, Varsovie, Lodz et dans d'autres lieux", ont déclaré les procureurs.

"Les activités comprenaient la prise et le partage de photographies d'infrastructures critiques, ainsi que l'accrochage d'affiches et la réalisation de graffitis", ont-ils ajouté.

(Rédigé par Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Devises
