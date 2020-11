Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La police perquisitionne les bureaux de la fondation de Navalny à Moscou Reuters • 05/11/2020 à 16:38









LA POLICE PERQUISITIONNE LES BUREAUX DE LA FONDATION DE NAVALNY À MOSCOU par Tom Balmforth MOSCOU (Reuters) - La police russe a perquisitionné jeudi les bureaux moscovites de la fondation anti-corruption de l'opposant russe Alexeï Navalny et une enquête criminelle a été ouverte contre le directeur de cette organisation, selon les services de police judiciaire. Alexeï Navalny, qui est en convalescence en Allemagne après son empoisonnement présumé au Novitchok en Russie, a publié sur les médias sociaux des images d'agents de la force publique dans les bureaux de sa fondation, située dans un centre d'affaires à Moscou. Selon la police judiciaire, cette perquisition est liée à une procédure pénale engagée contre Ivan Zhdanov, membre de l'équipe de l'opposant au Kremlin, pour non-exécution d'une ordonnance d'un tribunal, une référence apparente à un paiement d'une amende, a rapporté l'agence de presse RIA. Le mois dernier, un tribunal de Moscou a ordonné à la fondation anti-corruption de Navalny et à son partisan Lyubov Sobol de payer chacun 29 millions de roubles (317.722 euros) pour avoir diffamé le groupe de restauration Moskovski Chkolnik (Ecolier de Moscou). (Version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

