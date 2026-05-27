La police espagnole se rend au siège du Parti socialiste

La police espagnole s'est rendue mercredi au siège du Parti socialiste (PSOE) au pouvoir, à la recherche d'informations sur de possibles malversations financières, rapportent les médias espagnols.

Un porte-parole de la Guardia Civil a dit à Reuters que des agents s'étaient rendus dans les locaux du PSOE mais sans fournir de précisions en raison du secret de l'instruction.

Les policiers ont agi dans le cadre d'une procédure distincte d'une perquisition classique. Ils ont dû informer au préalable le PSOE de leur venue et devaient se contenter de rechercher des éléments spécifiques.

Montse Minguez, porte-parole du PSOE, a dit à Catalunya Radio que le parti était serein et coopérait pleinement avec la justice, à laquelle il transmettra tous les documents réclamés.

Le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez est au coeur de diverses affaires impliquant des proches du chef du gouvernement et des membres de leurs familles.

La justice a annoncé la semaine dernière que son prédécesseur et allié José Luis Rodríguez Zapatero faisait l'objet d'une enquête pour des soupçons de trafic d'influence et de blanchiment d'argent. José Luis Rodríguez Zapatero rejette les accusations à son encontre.

(David Latona et Emma Pinedo, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)