La police espagnole évacue un camp de migrants à Ceuta avant la visite royale

La police espagnole a évacué dimanche un camp de migrants installé sur une plage de Ceuta, plus d'une semaine avant le visite du roi Felipe VI et de la reine Letizia dans cette enclave espagnole d'Afrique du Nord, qui a connu une grave crise migratoire fin juillet, a dit le gouvernement espagnol.

Les 30 et 31 juillet derniers, plus de 72.000 migrants en provenance du Maroc ont afflué à Ceuta. Les autorités marocaines et espagnoles ont fait état d'une centaine de morts, majoritairement par noyade.

Les candidats à l'exil ont pour la plupart regagné le Maroc depuis, mais au moins 10.000 migrants sont restés dans l'enclave, ce qui provoque violences et tensions avec la population locale.

La police a transféré les migrants de la plage de Trampolin, où environ 3.000 personnes vivent dans des tentes et des abris de fortune depuis deux mois, vers des hébergements temporaires où ils seront pris en charge ou pourront retourner au Maroc, a déclaré dimanche à Reuters un porte-parole du ministère espagnol de l'Intérieur.

Le roi Felipe et la reine Letizia sont attendus les 13 et 14 octobre à Ceuta et à Melilla.

(Graham Keeley, Version française Benoit Van Overstraeten)