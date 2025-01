information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 00:59

La police enquête sur le harcèlement subi par l'arbitre de Wolverhampton-Arsenal

L’ennemi public numéro un.

Samedi, sur la pelouse de Wolverhampton, le jeune joueur d’Arsenal Myles Lewis-Skelly a été expulsé avant la mi-temps pour une intervention commise près de la surface adverse – soit très loin de la cage gardée par David Raya – mais considérée comme l’annihilation d’une action claire de but , puisque Matt Doherty partait en contre. Un carton rouge très controversé qui n’a pas manqué de faire réagir du côté d’Arsenal, sur les plateaux télé ou sur les réseaux (et ce même si Arsenal s’est imposé) et qui a fait passer à l’arbitre de la rencontre, l’illustre Michael Oliver , un sale week-end.…

