La police anglaise enquête après des insultes antisémites dans un tournoi de foot scolaire
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 14:12

« Sales Juifs ! Sales sionistes ! Retournez dans les chambres à gaz ! » Voilà le genre d’insultes qu’ont subi jeudi dernier les joueurs de l’équipe de la Jewish Free School (JFS), un établissement scolaire situé dans le nord de Londres et qui affrontait la Thorpe St Andrew School, basée près de Norwich, à l’occasion d’un tournoi U15. Les faits ont été rapportés par l’organisation Campaign Against Antisemitism.

“Jews, Jews, dirty Jews” “Zionists, dirty Zionists” “Go back to the gas chambers” This is what Jewish school children were subjected to yesterday whilst playing in a football match. How revolting. Students from London’s JFS were playing in Norwich in a quarterfinal match in… pic.twitter.com/FZKU4Blk3k…

JD pour SOFOOT.com

