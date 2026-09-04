La police allemande enquête sur une nouvelle tentative de sabotage du réseau électrique - Bild

La police allemande enquête sur une tentative de sabotage d'un transformateur électrique au sud de Düsseldorf, dans l'ouest du pays, le troisième acte de ce genre présumé cette semaine, rapporte vendredi le journal Bild, citant la police.

Ces incidents répétés ont rappelé aux pays européens la vulnérabilité de leurs infrastructures critiques alors que la Russie s'est lancée selon eux dans une guerre hybride visant à les décourager de continuer à soutenir l'Ukraine, illustrée par une attaque de drone déjouée en août à l'aéroport de Leipzig/Halle. Moscou rejette ces accusations.

La multiplication des actes de sabotage en Allemagne intervient également à l'approche des élections régionales dimanche dans le Land de Saxe-Anhalt, dans l'est du pays, dont le parti d'extrême droite pro-russe Alternative pour l'Allemagne (AfD) est donné largement favori par les sondages.

Le ministère allemand de l'Intérieur a déclaré vendredi ne pas y voir "une coïncidence".

Les autorités allemandes ont affirmé avoir déjoué plusieurs autres actes de sabotage visant le réseau électrique ces derniers jours, un porte-parole du chancelier Friedrich Merz disant y voir "la preuve que nos mesures de sécurité (...) sont efficaces".

Reuters n'a pu joindre la police dans l'immédiat pour obtenir des commentaires sur ces incidents.

(Rédigé par Ludwig Burger ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)