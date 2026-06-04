La PM ukrainienne dit que l'UE a donné son feu vert pour la première étape des discussions sur une adhésion

(Actualisé avec précisions)

Tous les pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert pour ouvrir un premier chapitre de négociation d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, a déclaré jeudi la Première ministre ukrainienne.

"Bonne nouvelle", a écrit Ioulia Svyrydenko sur le réseau social X. "Nous nous rapprochons d'une adhésion à l'UE."

Chypre, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a indiqué sur X avoir commencé la préparation de l'ouverture formelle du premier chapitre de négociations d'adhésion avec les deux pays.

"Il s'agit d'une étape importante dans leur processus d'intégration européenne et envoie un message fort quant à l'unité et à la détermination de l'UE."

Le premier chapitre de négociations, appelé "Fondamentaux", porte sur les critères économiques, le fonctionnement des institutions démocratiques et la réforme de l'administration publique.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)