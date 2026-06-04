La PM ukrainienne dit que l'UE a donné son feu vert pour la première étape des discussions sur l'adhésion

Tous les pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert pour ouvrir un premier chapitre de négociation d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, a déclaré la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko.
"Bonne nouvelle", a-t-elle écrit sur le réseau social X. "Nous nous rapprochons d'une adhésion à l'UE."
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer