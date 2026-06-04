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La PM ukrainienne dit que l'UE a donné son feu vert pour la première étape des discussions sur l'adhésion
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 00:20

Tous les pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert pour ouvrir un premier chapitre de négociation d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, a déclaré la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko.

"Bonne nouvelle", a-t-elle écrit sur le réseau social X. "Nous nous rapprochons d'une adhésion à l'UE."

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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