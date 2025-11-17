La plus haute juridiction néo-zélandaise juge que les chauffeurs Uber sont des employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lucy Craymer

La plus haute juridiction néo-zélandaise s'est ralliée lundi à la décision d'un tribunal de première instance selon laquelle les chauffeurs d'Uber UBER.N qui ont intenté un procès contre la société de covoiturage devraient être traités comme des employés, une décision qui pourrait ouvrir la voie à la négociation collective. La Cour suprême a rejeté à l'unanimité l'appel interjeté par Uber contre une décision rendue en 2022 par le tribunal du travail, qui avait déclaré que quatre chauffeurs Uber étaient des employés de l'entreprise plutôt que des entrepreneurs. L'affaire avait été introduite par deux syndicats au nom des quatre chauffeurs Uber. Uber avait fait valoir que ses chauffeurs étaient des entrepreneurs indépendants utilisant sa plateforme, et non des employés. La décision de la Cour suprême pourrait conférer aux chauffeurs d'Uber des droits similaires à ceux qui existent dans un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni .

Le syndicat Workers First Union a déclaré que l'arrêt de la Cour suprême "ouvre la voie à des milliers de membres de Workers First Union pour faire valoir leurs droits en matière d'emploi, y compris la restitution des salaires et des droits historiquement sous-payés" et qu'il allait maintenant faire avancer la négociation collective. Emma Foley, directrice générale d'Uber Australie et Nouvelle-Zélande, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise était déçue de la décision, car elle jette un doute important sur les accords contractuels dans toute la Nouvelle-Zélande. "Bien que les implications de cette décision puissent être considérables, elle ne concerne pour l'instant que quatre chauffeurs et partenaires de livraison, et Uber et Uber Eats continueront à fonctionner normalement", a déclaré Mme Foley. Uber avait déjà contesté la décision du tribunal de première instance devant la cour d'appel.

Tout en rejetant l'appel d'Uber, les juges de la cour d'appel avaient noté que la question de savoir si une personne pouvait être considérée comme un employé revêtait "une importance accrue à la lumière de la fragmentation, de la précarisation et de la mondialisation croissantes du travail et de la main-d'œuvre en Nouvelle-Zélande". Ils ont décrit la valeur du statut d'employé comme "la porte par laquelle un travailleur doit passer avant de pouvoir accéder à une série de droits minimaux légaux en matière d'emploi, tels que le salaire minimum, les heures de travail minimales, les pauses de repos et de repas, les vacances, le congé parental, le congé pour violence domestique, le congé de deuil et la possibilité de faire valoir un grief personnel".