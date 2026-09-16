La plus grande aciérie d'Italie reste en suspens

Vue de l'aciérie ArcelorMittal Italia (ex-Ilva), surplombant le quartier résidentiel de Tamburi à Tarente, dans le sud de l'Italie, le 8 novembre 2019 ( AFP / ANDREAS SOLARO )

La plus grande aciérie d'Italie, à Tarente dans les Pouilles (sud), pourrait se relancer avec des hauts-fourneaux à arc électrique, a proposé mercredi le gouvernement italien.

En raison de niveaux de pollution jugés excessifs, le dernier grand complexe sidérurgique d'Italie a été condamné à fermer ses hauts-fourneaux avant le 28 octobre, faisant craindre des milliers de licenciements.

La direction de l'aciérie s'est pourvue en cassation et une audience est prévue le 20 octobre, a indiqué un porte-parole mercredi après-midi. L'entreprise attend sa décision avant d'enclencher éventuellement la fermeture de la zone "à chaud" de l'aciérie, visée par la justice.

Le gouvernement italien a aussi suspendu les mesures qui devaient être prises dès mercredi.

"L'intention du gouvernement est de permettre la poursuite de la production d'acier à Tarente", avait assuré le bras droit de la Première ministre Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, selon des sources présentes à une réunion avec la direction de l'aciérie et les syndicats.

Il s'agit de poursuivre "le processus de vente sur la base des offres déjà présentées et de celle qui le sera", a ajouté Alfredo Mantovano lors de cette réunion, selon les mêmes sources.

Le gouvernement de Giorgia Meloni cherche depuis des mois un repreneur pour l'aciérie qui demande des investissements importants. Outre un candidat indien et un investisseur américain, un groupe d'entrepreneurs italiens s'est récemment déclaré intéressé.

L'activité se poursuivrait "en gardant à l'esprit que l'avenir de l'acier doit nécessairement être vert, donc via des fours électriques alimentés en DRI (minerai de fer préréduit)", a poursuivi Alfredo Mantovano.

"Les ressources pour le DRI – a-t-il également expliqué – sont déjà disponibles et le gouvernement entend les utiliser et, si nécessaire, les compléter".

Concernant les salariés, le gouvernement italien a annoncé "un nouveau modèle de chômage partiel" qui fait appel à un dispositif d'amortissement d’urgence, et non à celui pour cessation d'entreprise. Le gouvernement promet également "un processus de réindustrialisation" de la zone de Tarente, ont précisé les sources présentes à la réunion.