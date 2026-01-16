La plateforme de monnaie numérique transfrontalière dirigée par la Chine connaît un essor fulgurant

Selon un nouveau rapport, les transactions effectuées sur une nouvelle plateforme de monnaie numérique dirigée par la Chine ont atteint plus de 55 milliards de dollars, dernier signe en date que les efforts visant à mettre en place des alternatives aux systèmes de paiement mondiaux dépendants du dollar gagnent du terrain.

Les données analysées par l'Atlantic Council, basé à Washington, ont montré que le prototype de la plateforme "mBridge", qui est testé par les banques centrales de Chine, de Hong Kong, de Thaïlande, des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite, a traité plus de 4 000 transactions transfrontalières.

La valeur cumulée de 55,5 milliards de dollars de ces paiements représente une multiplication d'environ 2 500 fois depuis les débuts du projet en 2022, le yuan numérique étant estimé représenter aujourd'hui environ 95 % du volume.

L'e-CNY, comme on l'appelle aussi, reste la plus grande expérience de monnaie numérique de banque centrale au monde.

Les chiffres récents de la Banque populaire de Chine (PBOC) ont montré qu'elle a traité plus de 3,4 milliards de transactions pour une valeur d'environ 16,7 trillions de yuans (2,4 trillions de dollars), soit un bond de plus de 800 % par rapport à 2023.

Les médias d'État chinois ont rapporté le mois dernier que l'e-CNY commencera également à payer des intérêts à ceux qui le détiennent sur leurs comptes bancaires numériques ou leurs portefeuilles cette année, une mesure largement considérée comme destinée à en stimuler l'utilisation.

"Pris ensemble, ces développements indiquent une expansion progressive de l'internationalisation du yuan par le biais de l'infrastructure numérique", a déclaré Alisha Chhangani, de l'Atlantic Council.

Plutôt que de chercher à supplanter purement et simplement le dollar, la Chine et ses homologues construisent des rails de règlement parallèles, a déclaré Alisha Chhangani, qui réduisent la dépendance à l'égard des systèmes existants basés sur le dollar.

"Il est peu probable que le projet mBridge remette directement en cause la domination du dollar, mais il pourrait l'éroder progressivement", a-t-elle ajouté.

La PBOC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur ces chiffres en dehors des heures de bureau.

LA COURSE EST LANCÉE

Les progrès de mBridge sont suivis de près par les décideurs politiques du monde entier.

À l'origine, le projet était supervisé par la Banque des règlements internationaux, l'organe faîtier des banques centrales, mais cette institution, dont le siège est en Suisse, a quitté de manière inattendue le projet à la fin de l'année 2024.

Bien qu'elle ne soit pas une rivale directe, la BRI concentre désormais ses efforts sur un autre projet avec sept grandes banques centrales, principalement occidentales, dont la Réserve fédérale de New York, la Banque de France au nom de la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque nationale suisse et la Banque d'Angleterre.

Cette semaine, le groupe, qui travaille également avec plus de 40 grandes banques commerciales, a déclaré qu'il intensifiait les tests .

Toutefois, le développement de mBridge reste pour l'instant très en avance.

Le ministère des finances des Émirats arabes unis et le département des finances de Dubaï ont effectué en novembre la première transaction gouvernementale utilisant le dirham numérique de gros sur la plateforme.

Mme Chhangani, de l'Atlantic Council, a déclaré que mBridge se concentrerait probablement de plus en plus sur les règlements commerciaux, en particulier sur les transactions liées à l'énergie et aux matières premières, où la Chine joue déjà un rôle commercial central.

(1 $ = 6,9675 yuans chinois renminbi)